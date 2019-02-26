Joshua: Ona bir makyaj yapacağım

Üç ağır sıklet kemerini elinde bulunduran Anthony Joshua'nın yeni rakibi Jarrell Miller ile arasındaki tansiyon giderek yükseliyor. Geçtiğimiz günlerde Madison Square Garden'da karşı karşıya gelen ikilinin ikinci yüzleşmesi de gergin geçti.

İKİLİ ARASINDA SERT ATIŞMA

Dev randevu öncesi iki boksör de sert ifadeler kullandı. Unvanını koruma adına iddialı konuşan Joshua, "Onun yüzünü tekrar inşa edeceğim. İngiltere'deki cerrahı olacağım ve ona bir makyaj yapacağım" dedi.

Miller'ın rakibine cevabı ise, "Ben kickboks, futbol ya da ragbi bilmem. Tek bildiğim nakavt etmek. Onun ruhunu bedeninden ayıracağım" şeklinde oldu.

Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Joshua ile çıktığı çıktığı 23 maçın 20'sini nakavtla kazanan Jarrel Miller 1 Haziran'da karşılaşacak.