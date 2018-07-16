Joshua-Povetkin maçının tarihi açıklandı

Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua, uzun bir süredir kendisine meydan okuyan Alexander Povetkin ile 22 Eylül'de Wembley Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

WBA, IBF ve WBO dünya ağırsıklet şampiyonluğu kemerlerine sahip olan Joshua, sahip olmadığı tek kemer olan WBC ağırsıklet dünya şampiyonluğunu Deontay Wilder'dan alma planlarını yapıyordu. Fakat, Wilder ile önümüzdeki yıldan önce karşılaşabilmek için anlaşma sağlanamaması, Joshua'yı zorunlu olarak eylül ayında Povetkin ile karşılaşmaya itti. Tarihte WBA, IBF, WBO ve WBC'de aynı anda dünya şampiyonluklarını elinde bulunduran bir boksör yok.

ÇOK ZAMAN GEÇMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUM

"Ringe çıkmak için sabırsızlanıyorum. Sanki Mart'ın üzerinden çok fazla zaman geçmiş gibi hissediyorum." diyen Joshua, asıl karşılaşmak istediği rakibi Wilder olmasına rağmen takvim kuralları gereği karşılaşacağı Povetkin hakkında ise "Povetkin'i sadece aptallar küçümser." dedi.

Povetkin ise "Joshua'nın bütün kemerlerini alacağım." şeklinde konuştu. Mart 2017'de doping yaptığı belirlenen Povetkin, 9 ay sonra boks hayatına devam etmişti. 2011-2013 yılları arasında WBA dünya şampiyonu olan 38 yaşındaki sporcu, 2004 Atina Olimpiyatlarında da altın madalya kazanmıştı. Kariyerinde 35 maça çıkan Povetkin, 24'ü nakavtla olmak üzere 34 kez kazanırken tek mağlubiyetini hakem puanlarıyla Wladimir Klitschko'ya karşı yaşamıştı.

28 yaşındaki Joshua ise çıktığı 21 maçta hiç yenilmezken, 20 kere rakibini nakavtla mağlup etmeyi başardı. Önümüzdeki sene nisan ayında yapılması planlanan maçta Wilder'ı yenip dördüncü kemerini kazanmak isteyen oyuncu, 2012 Londra Olimpiyatlarında da altın madalya kazanmıştı.