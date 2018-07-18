Josue resmen Akhisarspor'da

6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi yasasında yapılacak değişiklikle artık sosyal medyada rakibini kışkırtıcı paylaşımlarda bulunan yönetici ve futbolcular da ceza alacak.

Dünya Kupası'nda mücadele eden futbolcular takımlarına da para kazandırdı. Süper Lig'de en çok kazanan ekip Beşiktaş, en çok para kazandıran oyuncu ise Muslera oldu.

Dünya Kupası'ndan en çok para kazanan Türk takımları

16 yaşında olduğunu iddia eden Girmawit Gebrzihair, Finlandiya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Roma, Liverpool'un Alisson için yaptığı 75 milyon euroluk teklifi kabul etti. Brezilyalı, Buffon'u geçerek dünyanın en pahalı kalecisi olacak.

1 Şenol Güneş, Negredo'yu istemediğini belli ediyor Beşiktaş'ın Reading ile oynadığı hazırlık maçında Şenol Güneş'le Negredo arasındaki soğuk tavırlar gözlerden kaçmadı.

2 Fenerbahçe tüm davaları duyurdu Fenerbahçe yönetimi, davalık olduğu futbolcuları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

3 Cengiz'in tercümanı İtalyancayı İtalyancaya çevirdi Cengiz Ünder'in Roma kulüp televizyonundaki açıklamaları sırasında eğlenceli anlar yaşandı.

4 Tarık ve Yasin'e fazladan para ödendi Galatasaray'ın yaptığı mali incelemeler sonunda Tarık Çamdal ve Yasin Öztekin'e 4 milyon lira fazla ödeme yaptığı ortaya çıktı.

5 Dünya Kupası'ndan en çok para kazanan Türk takımları Dünya Kupası'nda mücadele eden futbolcular takımlarına da para kazandırdı. Süper Lig'de en çok kazanan ekip Beşiktaş, en çok para kazandıran oyuncu ise Muslera oldu.

6 Fenerbahçe'nin dördüncü genç transferi Fenerbahçe, Karşıyaka'dan 19 yaşındaki Doğukan İnci'yi kadrosuna katıyor. Doğukan, sarı-lacivertli ekibin dördüncü genç transferi olacak.

7 Mustafa, Veli ve Aras gitmek istemiyor Mustafa Pektemek, Veli Kavlak ve Aras Özbiliz, Beşiktaş yönetiminin, "Maaşınızın yarısını ödeyelim, sözleşmenizi feshedelim" şeklindeki teklifini reddetti.

8 Alisson Becker Liverpool'da Roma, Liverpool'un Alisson için yaptığı 75 milyon euroluk teklifi kabul etti. Brezilyalı, Buffon'u geçerek dünyanın en pahalı kalecisi olacak.

9 Talisca Çin'deki ilk maçında hat-trick yaptı Çin'in Guangzhou Evergrande takımına transfer olan eski Beşiktaşlı Anderson Talisca, çıktığı ilk maçta birbirinden güzel 3 gol kaydetti.