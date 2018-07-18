Josue resmen Akhisarspor'da

Yeni sezonda ülkemizi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Josue’yle her konuda anlaşma sağladı.
Akhisar’a gelerek yönetimle el sıkışan Portekizli orta saha oyuncu resmi sözleşmeye imza attı.
Futbola Porto’da başlayan 27 yaşındaki oyuncu, 2014-2015 sezonunda Bursaspor’a transfer olarak ülkemizdeki futbol serüvenine başlamıştı.
Josue 2015-2016’nın devre arasında Braga’ya dönmüş ancak ertesi sezon Galatasaray’a imza atmıştı.
Sarı-kırmızılılarda 25 maça çıkan Portekizli 2 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Josue geçen sezonu ise Osmanlıspor’da geçirmişti.