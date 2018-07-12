Josue'nin yeni takımı Vitoria Guimaraes

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Josue, Portekiz'e dönüyor. Son olarak Osmanlıspor'da forma giyen ve devre arasından bu yana boşta olan Josue'nin Portekiz Premier Ligi'nde görüştüğü takım ortaya çıktı.

ANLAŞMAYA ÇOK YAKIN

Portekiz basınında yer alan haberde Josue'nin Portekiz Premier Ligi'nden Vitoria Guimaraes ile görüştüğü ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

İki taraf arasındaki resmi anlaşmanın birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Vitoria Guimaraes geçen sezon Portekiz Premier Ligi'ni 43 puanla 9. sırada tamamlamıştı.