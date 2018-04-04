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Julian Brandt, Leverkusen'le nikah tazeledi

Liverpool ve Bayern Münih'in transfer etmek istediği genç futbolcu Julian Brandt, Bayer Leverkusen'le sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

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Julian Brandt, Leverkusen'le nikah tazeledi

Liverpool ve Bayern Münih'in transfer etmek istediği genç futbolcu Julian Brandt, Bayer Leverkusen'le sözleşme uzattı.

2021 YILINA KADAR UZATTI

Julian Brandt, Bayer Leverkusen'le olan sözleşmesini 2021'e kadar uzattı.

21 yaşındaki genç kanat oyuncusu, Bayern Münih ve Liverpool gibi takımların takibindeydi.

Brandt, sözleşmeye imza attıktan sonra Bayer Leverkusen resmi sitesine konuştu. Genç futbolcu, ''Kendimi burada oldukça rahat ve mutlu hissediyorum. Leverkusen'de daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum'' dedi.

Julian Brandt, bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla çıktığı 32 karşılaşmada 9 gol kaydetti.

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