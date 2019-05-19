Juninho Lyon'un sportif direktörü oldu

Fransa Ligue 1'de Caen'i 4-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer almayı garantileyen
Lyon'da başkan Aulas, yeni sportif direktör ve teknik direktörü açıkladı.
Maçın ardından açıklama yapan Jean-Michel Aulas, Lyon'un efsane futbolcularından Juninho'nun sportif direktörlük görevine getirildiğini söyledi.
YENİ HOCA SYLVİNHO
Lyon Başkanı Aulas, Brezilya Milli Takımı'nda Tite'nin yardımcılığını yapan Sylvinho ile yeni sezon için anlaştıklarını duyurdu.
Lyon'da teknik direktörlük koltuğu için daha önce Marcelo Gallardo, Laurent Blanc, Arsene Wenger ve Jose Mourinho gibi isimler de gündeme gelmişti.