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Juninho Lyon'un sportif direktörü oldu

Lyon'un efsane futbolcusu Juninho, Fransız kulübüne geri döndü. Başkan Aulas, Brezilyalı futbol adamının kulübün yeni sportif direktörü olduğunu açıkladı.

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Juninho Lyon'un sportif direktörü oldu

Fransa Ligue 1'de Caen'i 4-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer almayı garantileyen

Lyon'da başkan Aulas, yeni sportif direktör ve teknik direktörü açıkladı.

Maçın ardından açıklama yapan Jean-Michel Aulas, Lyon'un efsane futbolcularından Juninho'nun sportif direktörlük görevine getirildiğini söyledi.

YENİ HOCA SYLVİNHO

Lyon Başkanı Aulas, Brezilya Milli Takımı'nda Tite'nin yardımcılığını yapan Sylvinho ile yeni sezon için anlaştıklarını duyurdu.

Lyon'da teknik direktörlük koltuğu için daha önce Marcelo Gallardo, Laurent Blanc, Arsene Wenger ve Jose Mourinho gibi isimler de gündeme gelmişti.

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