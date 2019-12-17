Juninho: Marcelo takımdan ayrılmak istiyor

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Leipzig maçında taraftarların açtığı skandal pankartın ardından Marcelo Guedes ve taraftarlar arasında tartışma yaşanmış, hafta sonu oynanan Rennes maçında da Marcelo'nun ailesine hakaret edilmişti.

Bu yaşananların ardından Lyon'un sportif direktörü Juninho Pernambucano, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo'nun takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

Juninho, "Marcelo ayrılmak istiyor ama daha 18 ay sözleşmesi var. Marcelo deneyimli bir futbolcu. Geçtiğimiz sezon 11 oynayan bir futbolcuydu. Bu sezon yedek kaldı ama bize tek sorun bile çıkarmadı." ifadelerini kullandı.