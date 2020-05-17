Junior Tavares: Galatasaray istemişti, reddettim

Ülke basınına konuşan 23 yaşındaki sol bek, 3 yıl önce Galatasaray'dan teklif aldığını belirtti.

O dönem çok iyi bir performans sergilediğini vurgulayan Tavares, ''Menajerim Galatasaray ve Ajax'ın beni transfer etmek istediğini söyledi. Sao Paulo'da kendimi çok iyi hissediyordum ve açıkçası biraz korktum. Bu nedenle teklifleri reddettim.'' dedi.

''TÜRKİYE'DEN TEKLİFLER VAR''

Kariyer planlaması hakkında da konuşan Tavares, ''Türkiye ve Rusya'dan teklifler var. Şu an sezonun tamamlanmasını bekliyorum. Menajerimle görüşüp bir karar alacağım.'' ifadelerini kullandı.