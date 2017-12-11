Jupp Heynckes: Beşiktaş'ı iyi tanıyorum

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, son 16 turundaki rakipleri Beşiktaş hakkında konuştu.

Tecrübeli teknik adam Jupp Heynckes, Beşiktaş'ı tanıdığını söylerken, üst tura geçmek için üst düzey performans sergilemeleri gerektiğini söyledi.

BEŞİKTAŞ'I İYİ TANIYORUM

Başarılı teknik adam Şenol Güneş'i de överken, ''Beşiktaş'ı çok yakından tanıyorum. Son olarak RB Leipzig maçlarını izledim. 4 galibiyet, 2 beraberlikle yenilgi almadan çıktılar. Çok iyi bir antrenörleri var. Farklı milli takımlarda oynayan oyunculardan kurulu bir takım. Kolay bir görev olmayacak. İyi takımlar. İlerlemek istiyorsak iki maçta da üst düzey bir performans sergilemeliyiz'' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçı Almanya'da 20 Şubat tarihinde oynayacak.