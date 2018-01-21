Jupp Heynckes, Beşiktaş'tan çekiniyor

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Alman basınına verdiği röportajda Beşiktaş ile olan eşleşmelerini de değerlendirdi.

BEŞİKTAŞ'I YENERSEK HERKESİ YENERİZ

Heynckes, Beşiktaş'ı geçerlerse Şampiyonlar Ligi'nde işlerinin daha kolay olacağını belirtirken, "Eğer Beşiktaş'ı eleyebilirsek, ki bu hiç kolay değil, ondan sonra tüm takımları yenebiliriz demektir bu" ifadelerini kullandı.

KENDİMİZİ GELİŞTİRMELİYİZ

Alman futbolunun içinde bulunduğu durumdan memnun olmadığını da belirten tecrübeli teknik adam, "Takımlarımızın Avrupa'daki kötü performansının ardından, bu ülkeyi daha çok düşünmeliyiz. Futbolumuzu eleştirmeli ve topa sahip olma oyununu daha da geliştirmeliyiz" dedi.

Beşiktaş, 20 Şubat günü ilk maçta Bayern Münih'e konuk olacakken, İstanbul'daki rövanş mücadelesi 14 Mart'ta oynanacak.