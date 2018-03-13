Jupp Heynckes: Talisca'yı Bayern Münih'te görmek isterim

Bayern Münih teknik direktörü Jupp Heynckes, 5-0 biten ilk maçın ardından Beşiktaş ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

KIRMIZI KART İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRDI

İlk maçta Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasının işlerini kolaylaştırdığını belirten Heynckes, ''10 kişi kalmak Şampiyonlar Ligi'nde işleri çok zorlaştırır. Beşiktaş da ilk maçta onu yaşadı. O maçta kendi oyunumuzu oynadık. 10 kişi kalmaları taktiğimizi yansıtmamızı rahatlattı, işimiz kolaylaştı.'' sözlerini kullandı.

TALİSCA'YI TAKIMIMDA GÖRMEK İSTERİM

Beşiktaş ve taraftarlarından övgüyle bahseden tecrübeli teknik adam, "Tüyleri ürperten bir atmosfer olacak. Türk taraftarları çok meşhur, futbol burada çok coşkuyla yaşanıyor. Beşiktaş sadece iyi oyunculardan kurulu değil, çok da iyi bir takım. Çok iyi hocası da var. Bu işin sırrı bu, önemli olan takım olmak. Beşiktaş da bunu oluşturdu. Ajax da bunu oluşturmuştu. Beşiktaş'tan Talisca'yı takımımda görmek isterim. Kesinlikle yıldız bir oyuncu.'' şeklinde konuştu.