Jupp Heynckes'ten taraftara destek

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Şampiyonlar Ligi'nde bilet fiyatları nedeniyle yapılan protestoya destek verdi.

"AÇGÖZÜNÜZ DOYDU MU?"

Geçtiğimiz gün Şampiyonlar Ligi'nde Anderlecht ile oynanan maçta, Bayern taraftarları bilet fiyatlarını protesto ederken ''Açgözünüz şimdi doydu mu? 100 euro...'' yazan bir pankart açmıştı. Jupp Heynckes Bundesliga'daki Gladbach maçı öncesi basın toplantısında bu konuya da değindi.

"GERÇEKTEN ÇOK SAÇMA"

Konunun hatırlatılması üzerine Jupp Heynckes taraftara destek verdiğini söylerken, ''Eğer biletler 100 euro ise bu gerçekten çok saçma. Bu bedeli karşılamak kolay değil. Bu yüzden taraftarımızı protestolarında destekliyorum'' ifadelerini kullandı. Başarılı teknik adam son olarak ''Taraftarımıza ihtiyacımız var ve bu yüzden biletleri uygun tutmamız gerekiyor'' dedi.