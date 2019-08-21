Jürgen Klopp: 2-3 yıla emekli olabilirim

Liverpool ile Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa'yı müzesine götüren menajer undefined Jürgen Klopp'tan sürpriz bir açıklama geldi.

"EMEKLİYE AYRILABİLİRİM"

Gelecek planları hakkında konuşan Klopp, "Hiçbir fikrim yok. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde ne olacağını bilmiyorum. Her şey olabilir. Belki de emekliye ayrılma kararı veririm." dedi.

"GERÇEKLEŞİRSE ŞAŞIRMAYIN"

Jürgen Klopp sözlerini, "Kesin böyle olacak demiyorum ama bunları söylüyorum ki gerçekleşirse şaşırmayın" ifadeleriyle tamamladı.

Liverpool'u 2015 yılında beri çalıştıran 52 yaşındaki teknik adamın, Premier Lig ekibiyle 2022'ye dek sözleşmesi bulunuyor.