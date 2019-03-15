Jürgen Klopp: Beni sadece Tanrı yargılar

Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, İngiliz Guardian gazetesine konuştu ve hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi.

Kendisi hakkında yapılan 'kupa kazanamıyor' eleştirileri hakkında konuşan Klopp, ''Bu eleştirileri o kadar önemsemiyorum ki hayal bile edemezsiniz. Benim işim en iyi şekilde takımıma yardımcı olabilmek. 50 yıl boyunca hatırlanmak gibi bir gayem yok. İnsanların beni yargılaması umurumda değil. Beni sadece Tanrı yargılayabilir. İnsanların söyledikleriyle pek ilgilenmiyorum.'' dedi.

''BAYERN'İ ELEMEK SÜRPRİZ DEĞİLDİ''

Bayern Münih'i eleyip Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmelerini değerlendiren Jürgen Klopp, ''Bayern maçından sonra soyunma odasında çocukların sevincini görünce çok mutlu oldum. Bizim için önemli bir adım oldu. Bayern'i elememiz benim için sürpriz olmadı.'' sözlerini kullandı.