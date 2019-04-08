Jürgen Klopp: Biz Real Madrid değiliz

Liverpool'un menajeri Jürgen Klopp, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Porto maçı öncesi değerlendirmeler yaptı.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUN"

Jürgen Klopp, "Çok hırslıyız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İlk maç evimizde. Avanajlı bir skor almalıyız. Bizim için çok önemli bir oyun" dedi.

"HER ŞEYİ DENEYECEĞİZ"

Şampiyonlar Ligi'nde tecrübe eksiklerinin olduğunu vurgulayan Klopp, "Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci sezonumuzu geçiriyoruz. Biz, üst üste 3 sene kupayı kazanan Real Madrid değiliz. Rekabet etmeyi seviyoruz ve kazanmak için her şeyi deneyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçı evinde oynayacak olan Liverpool, 17 Nisan'da ise Porto deplasmanına gidecek.