Jürgen Klopp: Bizi şampiyon ilan etmeliler

Koronavirüs nedeniyle ara verilen liglerin kaldığı yerden oynanmasına karar verilen İngiltere Premier Lig’de Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, sezonun oynanmaması durumunda kendilerinin şampiyon ilan edilmesi gerektiğini dile getirdi.

''SEZON İPTAL EDİLEMEZ''

Klopp, sezonun kendilerinin şampiyonluğu ile tescil edilmesi gerektiğini belirtirken, “Sezonun iptal edilmesini isteyen insanlar olduğunu duyuyorum. Ligin yüzde 76’sı oynanmış ve siz bunu silmek mi istiyorsunuz? Bence bu adaletsiz olur. İç saha tablosunda lideriz, deplasman tablosunda lideriz. Bizim şampiyon ilan edilmemiz gereken bir sezon bu.” ifadelerini kullandı.

''HER ŞEYE HAZIR OLMALIYIZ''

Koronavirüs salgınının yarattığı krizle ilgili konuşan 52 yaşındaki teknik direktör, “Şu an krizle ilgilenmek en önemli şey, ancak bu bazı şeylerin de hiç önemi yok demek değil. Hayatta şampiyon olamamaktan da kötü şeyler var, birçok insanın problemleri var. İnsanlar ölüyor, biz de her şeye hazır olmalıyız.” şeklinde konuştu.