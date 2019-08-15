Jürgen Klopp: İstanbul bizim şehrimiz

UEFA Süper Kupa maçında Chelsea'yi penaltı atışları sonucunda mağlup ederek kupayı kazanan Liverpool'da menajer Jürgen Klopp, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"İSTANBUL YİNE İŞİMİZE YARADI"

İstanbul ile güzel bir bağ oluşturduklarını vurgulayan Klopp, "İstanbul yine işimize yaradı. Tabiki burası bizim şehrimiz, hava çok sıcaktı ve iki takım için de işleri zorlaştırdı. İki takım da çok fazla mücadele etti ve sonuç olarak kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

İlk kez Süper Kupa'yı kazanmasını değerlendiren Jürgen Klopp, "Kupayı kazanan ilk Alman teknik adam olduğumu bilmiyordum ama eminim sonuncu olmayacağım. Kendimi salt Alman olarak görmüyorum, Avrupalı olduğumu düşünüyorum. Bu gece de bunu gösterdiğimi düşünüyorum, Liverpool'da çalışmaktan çok mutluyum. Burada tek başıma bir şey kazanmış değilim, kulüp olarak taraftarlarımızla birlikte kazandık." diye konuştu.