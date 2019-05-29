Jürgen Klopp: Pep bir süredir finallerde yok

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi basın mensuplarına Premier Lig, Pep Guardiola ve Şampiyonlar Ligi kupası hakkında konuştu.

"Premier Lig'i kazanmak, Guardiola için daha önemliydi" diyerek sözlerine başlayan Klopp, "Guardiola, bir süredir UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yer almıyor zaten. Beni yanlış anlamayın. Hepimiz biliyoruz ki dünyanın en iyi teknik direktörü Guardiola. Bütün övgüleri hak ediyor. Ben sadece Şampiyonlar Ligi'nin Premier Lig'den daha önemli olduğunu söylüyorum." ifadelerini kullandıç



Liverpool'un Alman menajeri, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz. Halihazırda Premier Lig'i kaybettik. Manchester City bizden daha iyi takım ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsak onlardan daha iyi bir sezon geçirmiş oluruz." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.



Klopp, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı çok istiyoruz. Pep, "İnsanlar, Klopp'u Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa başarılı sayacak. Onun ne kadar lüks problemleri olduğunu görüyoruz. Tüm sezonumuz onlarla Premier Lig kupası için yarışmakla geçti. Fakat, şimdi başka bir kupa için mücadele ediyoruz. Biz, Şampiyonlar Ligi'nde onlardan daha başarılıyız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.