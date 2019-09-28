Jürgen Klopp'tan Matip'e övgü

Liverpool'da son dönemde gösterdiği performansla Virgil van Dijk'ın daimi partneri haline gelen Joel Matip'e Klopp'tan övgüler geldi.

Schalke'den 2016 yılında bedelsiz şekilde Liverpool'a transfer olan Matip hakkında konuşan Klopp, "Bu transfer piyasasında Matip gibi bir oyuncuyu bedavaya almak inanılmaz bir şey. Belki de bu son yıllarda yakaladığımız en iyi fırsattı" dedi.

MATİP ÇOK İYİ BİR DÖNEM GEÇİRİYOR

Klopp sözlerini, "Joel hep çok yetenekli bir oyuncu. 18 yaşında Schalke oynuyordu. Her zaman dikkat çeken bir isim oldu. İstikrar sorunu var. Ancak artık gelişti ve çok iyi bir dönem geçiriyor. Ondan gerçekten memnunum" ifadeleriyle tamamladı.

Liverpool ile sezon sonuna dek sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki savunma oyuncusu, Premier Lig ekibinde 106 maçta oynadı ve 5 gol attı.