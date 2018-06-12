Justin Kluivert Roma'da

Hollanda'nın futbol dünyasına sunduğu genç yeteneklerden Justin Kluivert'ın yeni adresi Roma oldu. İtalyan kulübü, 19 yaşındaki futbolcuyu transfer ettiğini resmi internet sitesinden duyurdu.
20 MİLYON EURO ÖDENECEK
Yapılan açıklamada Kluivert'ın aynı zamanda altyapısından yetiştiği eski kulübü Ajax'a ödenecek bonservis bedeli hakkında bir bilgi verilmezken, İtalya'nın prestijli yayın organı La Gazzetta dello Sport, kontratının son senesine giren yetenekli kanat oyuncusu için Roma'nın Ajax'a yaklaşık 20 milyon euro ödeyeceğini ileri sürdü.
İki kulüp arasındaki görüşmeler neticesinde Kluivert'ın bir sonraki transferinden Ajax'a da belli bir pay ayrılacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz gece İtalya'nın başkentine gelen Hollandalı futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Hollanda futbol tarihinin sembol golcülerinden Patrick Kluivert'ın oğlu olan Justin Kluivert, geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla çıktığı 30 lig maçında 10 gol ve 5 asistlik performans ortaya koymuştu.