Justin Kluivert Roma'da

Tüm Süper Lig kulüpleri, menajerlerle çalışma talimatına uymadıkları için PFDK'Ya sevk edildi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sarı lacivertli ekip, TOFAŞ ile play-off final mücadelesinde üçüncü maçı da kazandı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yardımcı antrenörlük için teklifte bulunduğu Guti Hernandez ile İspanya'da bir araya gelecek.

Alman ekibi Wolfsburg'un Giuliano için 10 milyon euro teklif ettiği, ancak Fenerbahçe'nin 12 milyon euro istediği ifade edildi.

Giuliano için 10 milyon euroluk teklif

F.Bahçe'de geleceği henüz netlik kazanmayan teknik direktör Aykut Kocaman, 1 yıl daha takımın başında kalmak istediğini söyledi. Kocaman, "3-4 takviyeyle başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.

Gelecek sezonun planlamasına başlayan Fatih Terim, bir yandan da takımı gençleştirmek için çalışıyor.

1 Fenerbahçe'nin borcu 3 milyar lira Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç ve yönetimi, karşılarına çıkan mali tablo karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadı.

2 Tarık Çamdal ile yollar ayrılıyor Galatasaray, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Tarık Çamdal'ı gönderme kararı aldı. 27 yaşındaki futbolcu 4 yıldır sarı-kırmızılı formayı giyiyordu.

3 Negredo takımdan ayrılmayı kabul etti Ligde sadece 7 gol atarak beklentilerin çok uzağında kalan Negredo, iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılabileceğini yönetime bildirdi.

4 Aykut Kocaman: 1 yıl daha kalmalıyım F.Bahçe'de geleceği henüz netlik kazanmayan teknik direktör Aykut Kocaman, 1 yıl daha takımın başında kalmak istediğini söyledi. Kocaman, "3-4 takviyeyle başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.

5 Beşiktaş'ın yeni sağ beki Rafael olacak Beşiktaş, Lyon forması giyen Brezilyalı sağ bek Rafael'le anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların Fransız idarecilerle görüşmeleri sürüyor.

6 Ahmet Ağaoğlu: Burak Yılmaz'ı satmıyoruz Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın transfer olacağını şeklinde çıkan haberleri yalanladı.

7 Fikret Orman Guti için İspanya'da Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yardımcı antrenörlük için teklifte bulunduğu Guti Hernandez ile İspanya'da bir araya gelecek.

8 Giuliano için 10 milyon euroluk teklif Alman ekibi Wolfsburg'un Giuliano için 10 milyon euro teklif ettiği, ancak Fenerbahçe'nin 12 milyon euro istediği ifade edildi.

9 Fatih Terim'in takip ettiği genç futbolcular Gelecek sezonun planlamasına başlayan Fatih Terim, bir yandan da takımı gençleştirmek için çalışıyor.