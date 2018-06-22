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Justin Kluivert Roma'da

Roma, transfer döneminin 4. imzasını da resmen açıkladı, İtalyan ekibi Ajax'tan Justin Kluivert'ı 17 milyon 250 bin euro kadrosuna kattı.

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Justin Kluivert Roma'da

Yaz aylarının hızlı kulübü Roma, bir süre önce sağlık kontrollerinden geçirdiği Justin Kluivert ile sözleşme imzaladı.

5 YILLIĞINA İMZA ATTI

İtalyan ekibi, Ajax'ın genç yeteneği Justin Kluivert'ı 5 yıllığına kadrosuna kattı. Roma, transfer için Ajax'a 17.250 milyon euro bonservis bedeli ödendiğini ve performansa göre 1,5 milyon euro daha verileceğini duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Ajax'ta 26 maça çıkan Hollandalı genç yetenek, 11 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. Roma yaz aylarında Ante Coric, Bryan Cristante ve Ivan Marcano'nun da transferini açıklamıştı.

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