Batı Konferansı'nda play-off'ları garantileyen Portland Trail Blazers ile Doğu'da play-off mücadelesi mücadelesi veren Brooklyn Nets arasındaki maçta üzücü bir olay yaşandı.
RİBAUND ALIRKEN SAKATLANDI
Ev sahibi Trail Blazers'ın sahadan 148-144 galip ayrıldığı karşılaşmanın 2. uzatmda devresinde Nurkic'in sol bacağı kırıldı.
Jusuf Nurkic'in bacağı kırıldı - VİDEO
Maçı 32 sayı, 16 ribaunt, 5 asist, 4 blokla tamamlayan Jusuf Nurkic'in sol bacağı, 2. uzatmada girdiği ribaunt mücadelesinde kırıldı. Bosna Hersekli pivot, sahadan sedyeyle çıkarıldı.
Mücadelede Portland Trail Blazers'ın all-star oyun kurucusu Damian Lillard 31 sayı, 12 asist, 6 ribauntla oynadı. Brooklyn Netste D'Angelo Russell 39 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Spencer Dinwiddie ise 22 sayı üretti.