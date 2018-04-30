Juve, Emre Can'a 5 yıllık sözleşme imzalatacak

Juventus yetkilileri, orta alanında görev yapan Marchısıo ve Khedira'nın yaşlarının ilerlemesi nedeniyle Emre Can transferini bitirmek istiyor.

JUVE BİR ADIM ÖNDE

Genç futbolcu ile Paris Saint Germain ve Bayern Münih'in de ilgilendiğini iddia eden gazeteler, Juventus'un bu transferde bir adım önde olduğunu belirtti.

DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMASI ZOR

Liverpool forması ile başarılı bir sezon geçiren Yıldız futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrasında sezonu kapatmıştı. Emre Can'ın Dünya Kupası'nda da oynamasının zor olduğu ifade edildi.