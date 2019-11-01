Juve, Haaland için düğmeye bastı

Salzburg'ta bu sezon gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına giren Erling Haaland'ın, son talibi Juventus oldu.
İtalya basınından La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Juventus, devre arası transfer döneminde Haaland için Salzburg'a teklif götürecek.
JUVE, 45 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI
Haberde; İtalyan devinin, 19 yaşındaki golcü için 45 milyon euroyu gözden çıkardığı ve Salzburg'un bu rakama olumlu baktığı belirtildi.
Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 6 gol atan Erling Haaland, bu sezon toplamda 15 maçta 22 gol kaydetti ve 6 asist yaptı.