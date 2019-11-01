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Juve, Haaland için düğmeye bastı

Juventus, Salzburg'un golcüsü Erling Haaland için 45 milyon euroyu gözden çıkardı.

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Salzburg'ta bu sezon gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına giren Erling Haaland'ın, son talibi Juventus oldu.

İtalya basınından La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Juventus, devre arası transfer döneminde Haaland için Salzburg'a teklif götürecek.

JUVE, 45 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Haberde; İtalyan devinin, 19 yaşındaki golcü için 45 milyon euroyu gözden çıkardığı ve Salzburg'un bu rakama olumlu baktığı belirtildi.

Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 6 gol atan Erling Haaland, bu sezon toplamda 15 maçta 22 gol kaydetti ve 6 asist yaptı.

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