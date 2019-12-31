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Juve, Kulusevski transferinde sona yakın

Parma'nın 19 yaşındaki kanat oyuncusu Dejan Kulusevski'nin Juventus'un 35 milyon euroluk teklifinin ardından siyah beyazlı formayı giymeye yakın olduğu ileri sürüldü.

| Haber Merkezi
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İtalya'da şampiyonluğun en büyük adaylarından Juventus, bu sezon Parma'da gösterdiği performansla adından söz ettiren bonservisi Atalanta'da olan Dejan Kulusevski ile söz kesti.

JUVE TOPLAMDA 43 MİLYON EURO VERECEK 

İddialara göre Dejan Kulusevski için 35 milyon euroluk teklifi Atalanta'ya kabul ettiren Juventus yönetiminin ayrıca 8 milyon euroluk bonuslarla dolu bir anlaşmayı teklif ettiği öne sürüldü.

Lig ortalamasının üzerinde bir performans sergilemesi nedeniyle bir süredir adı transfer dedikodularından düşmeyen İsveçli oyuncunun Juventus kariyerinin başlamasının an meselesi olduğu öne sürüldü. 

Parma ile bu sezon toplam 19 maça çıkan sol ayaklı kanat oyuncusu 4 gol 7 asistlik performansıyla göz dolduruyor.

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