Juve Rabiot'yu gözden çıkardı

Juventus, Paris Saint-Germain'den bedelsiz olarak transfer ettiği Adrien Rabiot'u, ara transfer döneminde elden çıkarmayı planlıyor.

Fransız Le10Sport'ta yer alan habere göre; Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin gözüne giremeyen, performansı yetersiz bulunan ve takım karakterine de uymadığı belirtilen Adrien Rabiot, öncelikle Christian Eriksen karşılığı Tottenham'a teklif edilecek.

Maurizio Sarri'nin Juventus'u yeniden tasarlamaya çalıştığı ve Rabiot'un da bu takımda kendine yer edinemediği için mutsuz olduğu bilgisi verildi.

RONALDO'DAN SONRA JUVE'NİN EN ÇOK KAZANANI

Paris altyapısından yetişen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 9 milyon euro net maaşla Cristiano Ronaldo'nun ardından Juventus'un en çok maaş alan ikinci oyuncusu durumunda bulunuyor.

Adrien Rabiot, bu sezon 4 maçta toplam 206 dakika süre aldı.