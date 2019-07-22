Juventus, 750 milyon dolar kaybettirdi

EA ile Juventus arasındaki isim hakkı anlaşmasının sona ermesinin ardından İtalyan ekibinin Konami ile bir anlaşma imzalaması, EA’in zarar etmesine sebep oldu.

YÜZDE 3.5 DEĞER KAYBI YAŞANDI

CCN Markets'ta yer alan habere göre Torino ekibinin FIFA 2020’de "Piemonte Calcio" ismiyle yer alacağını açıklayan Electronic Arts’ın hafta içinde Nasdaq’daki hisseleri yüzde 3,5 değer kaybetti. Bu değer kaybı, firmaya yaklaşık 750 milyon dolara mal oldu.

Birçok farklı oyun kategorisinde içerik üretiminde bulunan Electronic Arts, son üç senede gelirlerinin yüzde 14’ünü FIFA oyunundan elde etti.

Sene içerisinde Cristiano Ronaldo’nun Atletico Madrid karşısında yaptığı hat-trick Juventus hisselerinin değerini yüzde 17 oranında artmasına sebep olmuştu.