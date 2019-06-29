Juventus, Adrien Rabiot'u transfer ediyor

Teknik direktörlüğe Maurizio Sarri'yi getiren, yeni sezona yönelik olarak iddialı bir kadro kurmak isteyen Juventus, Aaron Ramsey'in ardından kadrosuna bir orta saha oyuncusunu daha katmayı planlıyor.

Goal'de yer alan habere göre Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin müzakereleri sonlandırmak için Cuma günü Paris'e uçtu ve Fransız kulübüyle anlaşmaya vardı.

İtalyan ekibi, Fransız ekibi ile sözleşmesi sona eren Rabiot ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. 24 yaşındaki Fransız yıldız, Juventus'ta yıllık 7 milyon Euro kazanacak.

2012-13 sezonunun başında Toulouse'dan PSG'ye transfer olan Rabiot, Fransız ekibiyle çıktığı 227 maçta 24 gol attı, 17 asist kaydetti. Rabiot, PSG ile 6 Ligue 1, 4 Fransız Kupası, 5 Fransa Lig Kupası ve 5 Fransa Süper Kupası kazandı.