Juventus, Carlo Ancelotti'yle anlaşıyor

Serie A ekiplerinden Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ndeki kupa hasreti devam ediyor.

Devler Ligi kupasını en son 22 sene önce müzesine götüren siyah-beyazlılar, teknik direktör değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.

ALLEGRİ'NİN GÖREVİNE SON VERİLECEK

Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e evinde 3-0 mağlup olan Juve'nin turu geçme ihtimali çok düşük. İtalyan ekibi Şampiyonlar Ligi'nde bir türlü gelemeyen başarının sorumlusu olarak Massimiliano Allegri'yi görüyor.

YENİ HOCA ANCELOTTİ OLACAK

İtalyan basınından Corriere dello Sport Gazetesi'nin haberine göre Juventus yönetimi Allegri'nin görevine Haziran ayında son verecek. Allegri'nin yerine ise Devler Ligi'nde en çok zafere ulaşn teknik direktör Carlo Ancelotti'yi takımın başına getirecek. İtalyan Teknik direktör, Devler Ligi'nde 3 kez şampiyonluk yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında alınan hezimet nedeniyle Ancelotti önderliğinde kadronun yenilenmesi hedefleniyor.

Ancelotti, teknik direktörlük kariyerinde Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Bayern Münih gibi kulüplerde başarılı performanslar sergiledi.