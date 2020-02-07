Juventus, Casemiro'ya kancayı attı

Juventus, sezon sonunda kadrosunu güçlü bir orta saha oyuncusuyla kuvvetlendirmek istiyor.
MATUİDİ'NİN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR
İtalyan basınında yer alan habere göre; Blaise Matuidi'nin ilerleyen yaşı ve bitecek olan sözleşmesi nedeniyle Juventus, gelecek sezon için transfer listesinin başına defansif orta saha oyuncusu yazdı.
Matuidi'ye sezon başına brüt 15 milyon euro maaş ödeyen Juventus, benzer bir maaş ile yeni bir yıldızı ikna etmeye çalışacak.
Juventus Futbol Direktörü Fabio Paratici, öncelikle Real Madrid'den Casemiro ve Napoli'den Allan'ı Matuidi sonrası dönem için belirledi.
Uzun süre sonra İtalya'daki şampiyonluk koltuğu 'garanti' olmayan Juventus, bitime 16 hafta kala en yakın takipçisi Inter'in 3 puan önünde zirvede bulunuyor.