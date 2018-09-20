Juventus cephesi Ronaldo'nun kırmızısına tepkili

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'un deplasmanda Valencia'yı 2-0 yendiği maça Ronaldo'nun direkt kırmızı kart görmedi damga vurdu. Juventus cephesi hakem Felix Brych'a büyük tepki gösterdi.

Marca'da yer alan habere göre; Juventus Başkanvekili Pavel Nedved ve diğer iki yönetici, VIP bölümündeki yerlerinden kalkarak direkt olarak hakem soyunma odasının önünde beklemeye başladılar.

Olaylara şahit olan bir gazetecinin aktarımına göre, Felix Brych gelir gelmez bir öfke patlaması yaşandı. Hakeme bağırarak Ronaldo'yu atmasının büyük bir hata olduğunu dile getirdiler. Juventuslu 3 yönticinin öfkelerinin dinmek bilmediği ve Felix Brych'in sessiz sakin biçimde soyunma odasına doğru yürüdüğü ifade edildi.

RONALDO, OLD TRAFFORD'DA SAHADA OLABİLİR

Direkt kırmızı kart gören Ronaldo'nun 2 maç değil 1 maç ceza alacağı ve UEFA'nın da bu cezayı onayacağı ifade edildi. Böylece Ronaldo'nun 2 Ekim'deki Young Boys maçını kaçıracağı ancak 23 Ekim'de eski takımı Manchester United'a karşı Old Trafford'da sahaya çıkabileceği vurgulandı.

EMRE CAN DA TEPKİLİ

Öte yandan Juventus forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, Ronaldo'nun atılmasıyla ilgili şöyle konuştu: "Ronaldo'nun kırmızı kart görme sebebinin saç çekme olduğunu duydum. Bu nasıl kırmızı kart olabilir? Biz kadın değiliz, futbolcuyuz."