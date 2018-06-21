Juventus Emre Can'ı açıkladı

Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın yeni takımı Juventus oldu. İtalyan ekibi beklenen transferi resmi Twitter hesabından duyurdu.
SERBEST TRANSFER OLARAK JUVENTUS'TA
2014 yılında 12 milyon euroya Bayer Leverkusen'den Liverpool'a transfer olan Emre Can, başarılı performansıyla İtalyan devinin yolunu tuttu. Sözleşmesi sona eren Emre Can, İngiliz ekibinin yaptığı kontrat uzatma teklifini reddederek Juventus'la anlaştı.
Juventus'un Twitter hesabından, Emre Can'ın Torino'ya geldiği ve sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.
Liverpool formasıyla geçen yıl 38 maça çıkan Emre, 6 gol 5 asistlik katkı yaptı.