Yeni Malatyaspor Başkanı ve taraftarlar kavga etti

1 Şampiyonlar Ligi'nde A.Madrid ve PSG çeyrek finale çıktı Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçlarında, Liverpool'u 3-2 yenen Atletico Madrid ve Dortmund'u 2-0 yenen PSG çeyrek finale yükseldi.

2 Juventus futbolcusu Rugani koronavirüse yakalandı Juventus, futbolcusu Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

3 Trabzonspor Yeni Malatyaspor'u yenerek liderliğe yükseldi Süper Lig'in 19. haftasının erteleme maçında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.

4 Beşiktaş'a Caner Erkin müjdesi Beşiktaş'a, Galatasaray karşılaşması öncesi Caner Erkin'den iyi haber geldi. Tedavisi tamamlanan milli futbolcu, antrenmanlara başladı. Caner, derbide forma giyebilecek.

5 Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi 7 eksik Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Serdar, Tolgay ve Altay cezalı; Kruse, Falette, ve Sadık ise sakatlıkları nedeniyle Konyaspor'a karşı oynayamayacak.

6 Getafe Başkanından UEFA'ya koronavirüs çıkışı Getafe Başkanı Angel Torres, Inter ile Milano'da oynayacakları UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının ertelenmesini talep etti. Torres, aksi halde maça çıkmayacaklarını belirtti.

7 Lemina: Galatasaray'da çok mutluyum Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, bu sabah gerçekleşen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Lemina, Galatasaray'da çok mutlu olduğunu belirtti.

8 Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu Galatasaray-Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek. Trabzonspor-Başakşehir karlaşmasında ise Fırat Aydınus görev yapacak.

9 Mesut Özil, Myanmar'daki 40 çocuğun ameliyatını üstlendi Arsenal'de forma giyen Türk asılı Alman oyuncu Mesut Özil, Big Shoe adlı yardım kuruluşu aracılığı ile Myanmar'daki 40 hasta çocuğun ameliyatını üstlendi.