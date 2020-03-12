Juventus futbolcusu Rugani koronavirüse yakalandı

İtalya, koronavirüs en etkili olduğu ülkelerden.
İtalya'da koronavirüs nedeniyle 827 kişi hayatını kaybetti, 12 binden fazla kişi de ise koronavirüs tespit edildi.
Ülkede'de koronavirüse karşı tedbirler artırılırken, Juventuslu bir futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıklandı.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, genç stoperi Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalandığını duyurdu.
TEST SONUCU POZSİTİF ÇIKTI
Juventus, Rugani'nin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını, oyuncunun şu anda hastalığa ilişkin semptomları göstermediğini belirtti.
OYUNCUYLA TEMASA GEÇENLER KARANTİNADA
Juventus, oyuncuyla temasa geçenlerin gözetimi de dahil olmak üzere, yasaların gerektirdiği tüm izolasyon prosedürlerini gerçekleştirdiklerini açıkladı.