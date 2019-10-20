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Juventus hata yapmadı

Juventus, Serie A'da 8. hafta maçında Bologna'yı 2-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

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Serie A'da 8. haftada Juventus ile Bologna karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 19. dakikasında Cristiano Ronaldo ile öne geçen Juventus, 26. dakikada Danilo'nun golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.

MERİH DEMİRAL OYNAMADI

Dakikalar 54'ü gösterdiğinde sahneye Miralem Pjanic çıktı ve Juventus'u öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Juventus, Bologna'yı 2-1 mağlup etti. Juventus'ta Merih Demiral dakika alamadı.

Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 22'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Bologna ise 9 puanda kaldı.

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