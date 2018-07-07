Juventus hisselerinin değeri 200 milyon dolar arttı

Dünya basınında Ronaldo'nun Juventus'a transfer olacağı yönündeki haberler borsayı da etkiledi. Portekizli yıldızın evinin dahi hazır olduğu gibi ince detayların basında yer alması üzerine, Juventus'un hisseleri 3 günde 200 milyon euro değer kazandı.

AÇIKLAMA 7/7'DE

Juventus CR7'nin transferini bugün açıklayacak. 7 numaralı forma ile özdeşleşen Portekizli yıldızın 7 Temmuz'da resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Bonservisine 100 milyon Euro ödenecek olan Ronaldo, 4 sezonluk imza karşılığında ise yıllık 30 milyon Euro kazanacak.

Ronaldo’nun transfer olacağı yönündeki iddialar Juventus hisselerini de harekete geçirdi. Hisseler 3 günde 200 milyon Euro değerlendi.