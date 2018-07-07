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Juventus hisselerinin değeri 200 milyon dolar arttı

Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olacağı haberleri İtalyan devinin hisselerinde patlama yapmasına neden oldu.

Juventus hisselerinin değeri 200 milyon dolar arttı
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Dünya basınında Ronaldo'nun Juventus'a transfer olacağı yönündeki haberler borsayı da etkiledi. Portekizli yıldızın evinin dahi hazır olduğu gibi ince detayların basında yer alması üzerine, Juventus'un hisseleri 3 günde 200 milyon euro değer kazandı.

AÇIKLAMA 7/7'DE

Juventus CR7'nin transferini bugün açıklayacak. 7 numaralı forma ile özdeşleşen Portekizli yıldızın 7 Temmuz'da resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Bonservisine 100 milyon Euro ödenecek olan Ronaldo, 4 sezonluk imza karşılığında ise yıllık 30 milyon Euro kazanacak.

Ronaldo’nun transfer olacağı yönündeki iddialar Juventus hisselerini de harekete geçirdi. Hisseler 3 günde 200 milyon Euro değerlendi.

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