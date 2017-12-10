Juventus ile İnter yenişemedi

Juventus’un Allianz Arena stadında oynanan ve ülkede “İtalya Derbisi” olarak anılan dev mücadeleyi hakem Paolo Valeri yönetti.

JUVE KONTROLÜNDEKİ MAÇTA ÇOK POZİSYON KAÇIRDI

Karşılaşmanın başından sonuna kadar maçın kontrolünü çoğunlukla elinde tutan ev sahibi ekip, özellikle ikinci yarıda yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince Inter’i yenip liderliği ele geçirmeyi başaramadı.

İNTER LİDER, JUVENTUS ÜÇÜNCÜ

Başladığı gibi biten maçın ardından Inter, puanını 40’a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Juventus ise puanını 38’e çıkartırken, 3. sıradaki yerini korudu.

Lider Inter’in puan kaybettiği haftada, yarın Fiorentina’yı ağırlayacak olan 38 puanla ikinci sıradaki Napoli, bu maçı kazanması durumunda geçen hafta kaptırdığı liderlik koltuğunu da geri almış olacak.