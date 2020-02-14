Juventus ile Milan berabere kaldı

Serie A'da liderliği Inter'e kaptıran Juventus ile bu sezon istikrarsız bir görüntü ortaya koyan Milan, İtalya Kupası yarı final ilk maçında kozlarını paylaştı.

Milano’daki San Siro Stadı’nda oynanan müsabakayı, hakem Paolo Valeri yönetti.

Ev sahibi takım mücadeleye hızlı başlayarak, Juventus kalesinde peş peşe fırsatlar yakaladı ancak golü bulamadı. Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

REBİC MİLAN'I ÖNE GEÇİRDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısına da baskılı başlayan Milan, aradığı golü 61. dakikada Ante Rebic ile buldu ve 1-0 öne geçti.

71. dakikada Milan’da Theo Hernandez, rakibine yaptığı hareket nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.

90. dakikada hakem Valeri, Juventuslu Rodrigo Bentancur’un ceza sahasında yerde kalmasına VAR yardımıyla penaltı çaldı.

RONALDO 90'DA SKORU BELİRLEDİ

90+1. dakikada penaltı atışını kullanan Cristiano Ronaldo, topu ağlara göndererek, maçta skoru 1-1’e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Milan ile Juventus, yarı final ilk maçında 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 4 Mart’ta Torino’da Juventus’un sahasında oynanacak.

Yarı finalin diğer ayağında da Napoli, ilk maçta 1-0 yendiği Inter’i 5 Mart’ta konuk edecek.