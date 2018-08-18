Juventus ilk maçını uzatmalarda kazandı

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Chievo ile Juventus karşı karşıya geldi.

Marcantonio Bentegodi'de oynanan mücadeleyi Juventus, 3. dakikada Giorgio Chiellini'nin asisti ve Sami Khedira'nın golüyle öne geçti. Chievo, 38. dakikada Mariusz Stepinski'nin golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Chievo, ikinci yarıya hızlı başladı ve Joao Cancelo'nun yaptırdığı faul ile penaltı kazandı. Topun başına gelen Emanuele Giaccherini, top ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Juventus, 75. dakikada Bernardeschi'nin korneri ve Bonucci'nin kafasıyla eşitliği sağladı.

Juventus, 87. dakikada Mario Mandzukic ile golü buldu. Hakem Fabrizio Pasqua, VAR'a baktı ve pozisyonun öncesinde Cristiano Ronaldo'nun faulünü tespit ederek golü iptal etti. Ronaldo'nun faul yaptığı Chievo kalecisi Stefano Sorrentino, bir anda yere yığıldı ve bilincinin kapandığı görüldü. Sorrentino, oyundan çıkarılarak ambulans ile hastaneye götürüldü.

Federico Bernardeschi, 90+3. dakikada attığı golle Juventus'a galibiyeti getirdi.