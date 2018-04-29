Juventus Inter deplasmanında kazandı

Havuzda da parkede de engel tanımıyor

1 Fikret Orman karardan vazgeçmediklerini açıkladı Fenerbahçe maçına çıkmama kararlarının arkasında olduklarını söyleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Aykut Kocaman kendi işine baksın" dedi.

2 Burak Yılmaz: Belki de ayrılmak daha doğru Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, sezon sonunda bordo-mavili takımdan ayrılabileceğini belirtti.

3 Aykut Kocaman: Beşiktaş blöf yapıyor Aykut Kocaman, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın blöf yaptığını ve kupa maçına çıkacağını ifade etti.

4 Cenk Tosun'un ilk bonusu geldi Beşiktaş, Cenk Tosun transferinden ilk ek gelirini elde etti. Everton-Huddersfield maçına 11'de başlayan Cenk, siyah-beyazlı kulübe 500 bin euro daha kazandırdı.

5 Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya 4 attı Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.

6 Rizespor ve Ankaragücü Süper Lig'de Spor Toto 1. Lig'de Ümraniyespor'u yenen Rizespor şampiyon, Ankaragücü ise ikinci olarak Süper Lig'e çıktı.

7 Ümit Özat: Juventus da küme düştü Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, Sivasspor'a 1-0 yenildi.

8 Klopp: Salah'a sahip olmak mükemmel Liverpool menajeri Jurgen Klopp, Liverpool taraftarlarının Salah sayesinde Müslüman olacaklarını söylemelerinin harika bir şey olduğunu ifade etti.

9 Sergen: Derbi bana 100. yıldaki derbiyi hatırlatıyor Sergen Yalçın, Galatasaray-Beşiktaş derbisini 100. yılda sarı-kırmızılıları 1-0 yendikleri maça benzetti.