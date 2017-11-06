Juventus kazandı Benevento'nun serisi 12 maça çıktı

Ligdeki 12. maçını da kaybeden Benevento, Avrupa'nın ilk 5 liginde sezona en kötü başlangıç yapan Manchester United'ın rekoruna ortak oldu.

İtalya Ligi'nde son 6 yılın şampiyonu Juventus, sezona kabus gibi bir başlangıç yapan Benevento engelini 2-1'le geçti. Konuk ekip 19. dakikada Amato Ciciretti'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 57. dakikada Gonzalo Higuan skoru eşitlerken; 65'te Juan Cuadrado'nun kafa vuruşundan gelen golü Juventus'u 2-1 galibiyete taşıdı.

Üst üste 4. maçını kazanan Juventus puanını 31 yaptı ve lider Napoli'yi 1 puan geriden takibini sürdürdü.

BENEVENTO'DAN KÖTÜ REKOR

Juventus deplasmanında ilk puan için umutlanan ancak karşılaşmayı boynu bükük tamamlayan Benevento, Manchester United'ın kötü rekoruna ortak oldu. Geride kalan 12 haftada da sahadan yenik ayrılan Benevento, Manchester United'ın (1930/31) ardından Avrupa'nın ilk beş liginde 12 haftayı puan alamadan kapatan ikinci ekip oldu.