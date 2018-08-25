Juventus kazandı, Ronaldo yine boş geçti

İtalya Ligi'nde 2. hafta maçında Juventus ile Lazio karşılaştı. Allianz Stadı'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Juventus oldu.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Miralem Pjanic ve 75. dakikada Mario Mandzukic kaydetti.
RONALDO BU HAFTAYI DA BOŞ GEÇTİ
Juventus'un flaş transferi Cristiano Ronaldo, ikinci golde kaleci Thomas Strakosha'nın elinden kaçırdığı topu tamamlamak isterken düzgün bir vuruş yapamadı.
Ronaldo'dan seken topu Mario Mandzukic ağlara gönderirken, Portekizli yıldız bu golü kaçırdığına inanamadı. Cristiano Ronaldo ikinci haftanın ardından henüz İtalya'da golle tanışamadı.