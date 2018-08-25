Juventus kazandı, Ronaldo yine boş geçti

Aziz Yıldırım: Benim için F.Bahçe defteri kapanmıştır

1 Bakımsız zeminlere yaptırım uygulanmıyor Süper Lig'de yer alan Anadolu kulüplerinin statlarındaki bozuk zeminler, taraftarların tepkisini topluyor.

2 Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi Galatasaray, Badou Ndiaye'nin kiralanması için kulübü Stoke City ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi

3 Loris Karius resmen Beşiktaş'ta Beşiktaş'ın Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı Loris Karius, İstanbul'a geldi.

4 Trabzonspor Başkent'te puan kaybetti Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililerin önümüzdeki hafta rakibi Galatasaray olacak.

5 Fenerbahçe İzmir'den eli boş döndü Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'a yenilen Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında da Göztepe'ye deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve iki haftada 6 puan kaybetti.

6 Macro Fabian Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Marco Fabian, sağlık kontrolünden geçmek için yarın saat 19.00'da İstanbul'a gelecek.

7 Gomis: Bu bir elveda değil Galatasaray'dan Al Ahli'ye transfer olan Gomis, İstanbul'dan ayrılırken sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fransız golcü"Bu bir elveda değil. Tekrardan görüşmek üzere." dedi.

8 Diego Reyes resmen Fenerbahçe'de Fenerbahçe, dün İstanbul'a getirdiği stoper Diego Reyes ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

9 Alper Potuk: Yerliler, yabancılar kadar değer görmüyor Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Alper Potuk, yerli futbolcuların da en az yabancılar kadar iyi olduğunu ifade etti.