Juventus liderliğini sürdürdü

Ronaldo'nun transferinden sonra İtalya Ligi'nde namağlup yürüyüşünü sürdüren Juventus'un yoluna Cagliari de taş koyamadı. Torino ekibi 3 puanı 3 golle aldı.

INTER'LE PUAN FARKI 6

Juventus henüz 46. saniyede Paulo Dybala'nın attığı golle öne geçerken, 36. dakikada Joao Pedro'nun attığı gol ile skora denge geldi. Bundan iki dakika sonra, 38. dakikada Filip Bradaric, kendi kalesine attığı gol ile Juventus'u öne taşıdı ve ilk yarı 2-1 ev sahibi üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısındaki tek gol uzatma dakikalarında geldi. Juan Cuadrado, Cristiano Ronaldo'nun asistinde takımını 3-1 öne geçirdi ve maçın skorunu belirledi. Bu sonuçla 11. maçında 10. galibiyetini alan Juventus, 31 puana yükseldi ve en yakın takipçisi Inter'in 6 puan üstünde liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. Cagliari ise 13 puanda kaldı.