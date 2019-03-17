Juventus ligdeki ilk yenilgisini 28. haftada aldı

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Genoa, evinde Juventus'u konuk etti. Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan mücadeleyi Genoa 2-0'lık skorla kazandı ve Genoa bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

Genoa'ya galibiyeti getiren goller, 72. dakikada Sturaro ve 81. dakikada Galatasaray'ın eski yıldızı Goran Pandev'den geldi. Juventus'ta Cristiano Ronaldo, dinlendirilmek nedeniyle kadroda yer almadı.

Öte yandan maç 0-0 devam ederken Juventus'un Paulo Dybala ile attığı gol VAR incelemesi ile iptal edildi. Bu sonucun ardındna bu sezon ligdeki ilk yenilgisini alan Juventus, 75 puanla zirvedeki yerini korudu.

Genoa ise 3 maç sonra kazandı ve puanını 33 yaptı. Serie A'nın 29. haftasında Juventus evinde Empoli'yi konuk edecekken, Genoa ise deplasmanda Udinese'ye konuk olacak.