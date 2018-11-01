Juventus Marcelo'yu transfer etmek istiyor

Abdurrahim Albayrak: Bu kadar eskiğe rağmen iyi oynadık

1 Mert Egeli kaleyi boş görünce eli ayağına dolandı Dersim 62 Spor ile Adana Demirspor arasında oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde, Dersim forması giyen Mert Egeli boş kaleye inanılmaz bir gol kaçırdı.

2 G.Saray-F.Bahçe derbisi İtalyan basınında La Gazzetta dello Sport, yarın oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisi için "Dünya futbolunun en sert rekabetlerinden biri" yorumunda bulundu.

3 Ali Koç'tan Ayew'e: Sen yıldızsın bu maçta kendini göster Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, beklentilerin altında kalan Andre Ayew'le yaptığı özel görüşmede "Galatasaray maçı bu camia için en büyük maç. Artık kendini gösterme zamanın geldi." dedi.

4 Fatih Terim: Derbinin favorisi olmaz Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcularını Fenerbahçe derbisine hazırlıyor. Deneyimli teknik adam derbilerde favorinin olmayacağını sık sık oyuncularına hatırlatıyor.

5 Beşiktaş-Başakşehir maçına doğru son durum Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş lider Başakşehir'e konuk olacak. Siyah-beyazlı ekipte Quaresma cezalı, ev sahibi takımda ise Emre Belözoğlu sakat.

6 Fenerbahçe'de 8 futbolcu derbide yok Yarın G.Saray ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de cezalı, sakat ve kadro dışı olan toplam 8 futbolcu derbide forma giyemeyecek.

7 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

8 Marş sırasında yüzünü kaşıyan Tardelli'ye 1 maç ceza Çin Futbol Birliği, Shandong Luneng-Shanghai SIPG maçı öncesi okunan milli marş sırasında yüzünü kaşıyan Diego Tardelli'ye 1 maç ceza verdi.

9 Unutulmaz G.Saray-F.Bahçe derbileri Galatasaray ile Fenerbahçe yarın 388. kez karşı karşıya gelecek. Dev derbiye sayılı saatler kala unutulmaz maçlara göz atın...