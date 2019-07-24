Juventus Merih'in penaltı golüyle kazandı

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Juventus ile İnter karşı karşıya geldi.
Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşma penaltı atışlarına gitti.
İLK GOLÜ
Buffon'un kalesinde devleştiği mücadelede son penaltıyı kullanan milli futbolcumuz Merih Demiral, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak Juventus formasıyla ilk golünü kaydetmiş oldu.
Böylece Merih, Juve'nin karşılaşmayı 5-4 kazanmasını sağladı.
Ayrıca 21 yaşındaki futbolcu, sadece attığı golle değil, yaptığı kritik müdahalelerle de futbolseverlerin takdirini topladı.