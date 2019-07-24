1 Juventus Merih'in penaltı golüyle kazandı Juventus ile İnter arasında oynanan hazırlık maçının normal süresi 1-1 sona erdi. Siyah-beyazlılar, penaltı atışları sonunda rakibini 5-4 mağlup etmeyi başardı.

2 Mert Günok: Kader bizi nereye götürecek bilmiyorum Adı Fenerbahçe ile anılan Mert Günok transferle ilgili gelen soruya, " Bir sene sözleşmem kaldı, gerisi ne olacak, kader bizi nereye götürecek bilmiyorum" diyerek cevap verdi.

3 Aston Villa Luyindama'yı istiyor Aston Villa, G.Saray'ın 5 milyon euroya bonservisini aldığı ancak henüz KAP'a bildirmediği Kongolu stoper Luyindama için sarı-kırmızılı kulübe 12 milyon euro teklif etti.

4 Beşiktaş'tan Schürrle ve Kagawa girişimi Borussia Dortmund'un, Kagawa ve Schürrle'nin takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Alman ekibiyle görüşmelere başladı.

5 Beşiktaşlı futbolcuların kombini: Şort üstü ceket Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta futbolcular bugün Avusturya'ya gitti. Siyah-beyazlı oyuncuların giyim tarzı ise oldukça ilginçti.

6 Şener Özbayraklı: Şampiyonluk yaşamak istiyorum Fenerbahçe ile yollarını ayırarak Galatasaray'a imza atan Şener Özbayraklı, "Fatih Terim'in ilgisi buraya gelmemi sağladı. Hedefim şampiyonluğu tatmak" dedi.

7 Trabzonspor Bony'yi bitiriyor Rodallega ile yollarını ayıran Trabzonspor yeni golcüsünü buldu. Bordo-mavili ekip, bonservisi elinde olan Fildişili golcü Bony ile anlaşmaya vardı.

8 Falcao ve Banega transferlerinde son durum Diagne'yi Al Nassr'a satmaya hazırlanan Galatasaray'da, Senegalli golcüden gelecek parayla Falcao ve Banega ikilisinin transfer edileceği öğrenildi.

9 Trezeguet resmen Aston Villa'da Adı uzun süredir Galatasaray'la anılan Kasımpaşa'nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet, Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaştı.