Ensonhaber.com'a dön

Juventus Merih'in penaltı golüyle kazandı

Juventus ile İnter arasında oynanan hazırlık maçının normal süresi 1-1 sona erdi. Siyah-beyazlılar, penaltı atışları sonunda rakibini 5-4 mağlup etmeyi başardı.

| Haber Merkezi
Juventus Merih'in penaltı golüyle kazandı
Yorum Yap

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Juventus ile İnter karşı karşıya geldi.

Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşma penaltı atışlarına gitti.

İLK GOLÜ

Buffon'un kalesinde devleştiği mücadelede son penaltıyı kullanan milli futbolcumuz Merih Demiral, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak Juventus formasıyla ilk golünü kaydetmiş oldu.

Böylece Merih, Juve'nin karşılaşmayı 5-4 kazanmasını sağladı.

Ayrıca 21 yaşındaki futbolcu, sadece attığı golle değil, yaptığı kritik müdahalelerle de futbolseverlerin takdirini topladı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM