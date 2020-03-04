Juventus-Milan maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

İtalya'da şu ana kadar 2 bin 263 kişiye bulaşan ve birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs, bir spor müsabakasının daha ertelenmesine yol açtı.

Juventus ile Milan arasında dün akşam oynanması beklenen İtalya Kupası yarı final rövanş karşılaşması, virüs nedeniyle ileri bir tarihe alındı.

İtalya Futbol Federasyonu, aldığı kararı resmi internet sitesinden duyurdu.

RONALDO ÜZGÜN

Juve'nin Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun, gelen bu haber üzerine maç ritmini kaybedeceği için oldukça üzüldüğü öğrenildi.

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta sonu da 5 Serie A maçı yine virüs nedeniyle ertelenmişti.