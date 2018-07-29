Juventus Pogba'yı istiyor

Juventus'ta gösterdiği performansla adından söz ettirip döneminin en yüksek bonservis ücreti olan 105 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier League ekibi Manchester United'a transfer olan Paul Pogba, Kırmızı Şeytanlar'da bir türlü istenen seviyeye çıkamamıştı.

İngiliz basını, sakatlıkların da etkisi ile bir türlü tam formuna ulaşamayan oyuncu için kulübün sabrının kalmadığını iddia etti.

Sunday Mirror gazetesi, Pogba'yı eski kulübü Juventus'un istediğini ve bu transferi gerçekleştirecek maddi rahatlığı elde edebilmek için Miralem Pjanic, Gonzalo Higuain, Daniele Rugani ve Mattia Caldara ile yollarını ayırmaya hazır olduğunu öne sürdü.

Bu yaz Real Madrid'den Cristiano Ronaldo'yu 100 milyon Euro karşılığında transfer eden Torino ekibi, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hedefini gerçekleştirmek için Pogba'yı da kadrosuna katmak istiyor. İddialara göre Pogba da Juventus'a dönmeye sıcak bakıyor. Manchester United cephesi de Diego Godin, Leonardo Bonucci, Alex Sandro, ve Toni Kroos'un başını çektiği transfer listesine daha fazla bütçe ayırabilmek adına Pogba'yı iyi bir bonservis bedeliyle satmak istiyor.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 37 maçta 6 gol 12 asist ile tamamladığı sezonun ardından Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonuğu yaşamış, takımının da en iyileri arasında gösterilmişti.