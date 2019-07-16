Juventus Ramsey'i tanıttı

Siyah-beyazlı ekibe bonservissiz gelen Galli oyuncu, yeni takımında 8 numaralı formayı giyecek. İtalya Ligi'ni domine eden; ancak 1995-96 sezonunda elde ettiği şampiyonluğun ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki kupa sevinci yaşayamayan Juvnetus, bu hedef için kadrosuna yeni bir ismi daha kattı.

HAFTALIK 400 BİN STERLİN

Siyah-beyazlılar, Ocak ayında anlaştığı Aaron Ramsey'i basına tanıttı. Arsenal'deki 11 yılın ardından sözleşme uzatmayan Galli oyuncu, yeni takımında 8 numaralı formayı giyecek. Haftalık 400 bin sterlin kazanacağı basına yansıyan Ramsey, 4 yılda yaklaşık 83 milyon serlin kazanacak.

2008'de Cardiff City 'den 4.8 milyon Sterlin bonservis ücretiyle Arsenal'e transfer olan ve ismi Juventus'un yanısıra Barcelona, Bayern Münih gibi takımlarla da anılan Ramsey, basın toplantısında duygularını dile getirirken, "Juventus, dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Buraya gelme ve seviyede bir kulüplet oynama bir rüyanın gerçekleşmesi gibi. Bu aynı zamanda hayatın başka bir yolunda, farklı bir kültürde benim için yeni bir deneyim olacak. Umarım her şey yolunda gider" dedi.

Sakatlığı olduğunun altını çizen Ramsey, "Ancak şu anda iyiye gidiyor. Olabildiğinden daha önce geri dönmek için çok çalışıyorum. Şu anda tam olarak antrenmanlara katılamıyorum; ancak bu süre çok fazla uzak değil. Takım arkadaşlarımla olabildiği en kısa sürede biraraya gelmek ve antrenmanlarımı yapmak istiyorum." diye konuştu.

Juventus'tan önce başka takımların da kendisini istediğini belirten Ramsey, "Juve'nin beni istediğini bildiğimden beri, aklıma nereye gideceğim konusunda bir soru gelmedi. Bu şansı geri çeviremezdiniz. Burada olmaktan dolayı, bu büyük kulübün bir parçası olmaktan dolayı heyecanlıyım. Umarım, burada yazacağımız yeni tarihin bir parçası olurum." ifadelerini kullandı