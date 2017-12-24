Juventus, Roma'yı tek golle geçti

Mücadeleye ev sahibi takım baskılı başlarken, 18. dakikada Faslı Medhi Benatia, Juventus’u 1-0 öne geçirdi.

Maçın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

KAZANAN JUVE OLDU

Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi takım farkı artırma, konuk ekip ise beraberlik golünü bulmak için girdikleri net pozisyonları değerlendiremedi. Maçın son anları büyük heyecana sahne olurken, başkent takımı, gol için Juventus kalesindeki baskısını artırmasına karşın aradığı golü bulamadı.

Roma'yı tek golle yenmeyi başaran Juventus, puanını 44’e yükseltti ve lider Napoli’nin puan farkını açmasına izin vermedi. Siyah-beyazlı takım, lideri 1 puan geriden takibini sürdürdü. Maçtan boynu bükük ayrılan konuk Roma ise Inter’in puan kaybettiği haftayı değerlendiremedi ve 38 puanla 4. sırada kaldı.