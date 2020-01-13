Juventus Roma'yı yenerek liderlik koltuğuna oturdu

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında, milli futbolcu Merih Demiral oynadığı takım Juventus ile yine milli futbolcu Cengiz Ünder'in takımı Roma karşı karşıya geldi.

MERİH DEMİRAL İLK GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmaya Juventus hızlı başlarken henüz 3. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direkte müsait durumdaki Merih Demiral, son dokunuşu yaparak topu ağlarla buluşturarak durumu 1-0 yaptı. Bu, aynı zamanda milli futbolcu Demiral'ın Juventus formasıyla attığı ilk gol oldu.

Maçın 9. dakikasında Romalı Jordan Veretout'un Paulo Dybala'yı ceza sahası içinde düşürmesine hakem Guida penaltı kararı verdi. Cristiano Ronaldo, 10. dakikada penaltı atışını gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı

Karşılaşmanın 15. dakikasında yaşanan hava topunda yere inerken zemine ters basan Milli futbolcumuz Merih Demiral yerde kaldı. Bir süre oyuna devam etmek istese de, tedavisinin ardından oyun alanına dönemeyen Merih Demiral oyundan alındı ve yerini De Ligt'e bıraktı.

MERİH DEMİRAL SAKATLANDI

16. dakikada Juventus atağında, yükseldiği hava topu sırasında yere kötü şekilde düşen Merih Demiral, sakatlık geçirdi. Maça devam etmek isteyen Demiral'ı Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri oyundan alarak Matthijs De Ligt'i oyuna soktu.

FARK 1'E İNDİ

Roma'da sakatlanan Nicolo Zaniolo'nun yerine 35. dakikada milli futbolcu Cengiz Ünder, oyuna dahil oldu.

İlk yarıda başka gol olmayınca Juventus, soyunma odasına 2-0 üstün girdi. Maçın ikinci yarısına Roma daha atak başladı.

65. dakikada Cengiz Ünder'in kafa vuruşunda topu kale çizgisinden çıkaran Alex Sandro'nun elle müdahale ettiği VAR kararıyla tespit edildi ve hakem Guida, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Diego Perotti, 67. dakikada farkı 1'e indirdi: 2-1.

JUVENTUS LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince Juventus, Roma'yı 2-1 yendi. Bu sonuçla puanını 48'e yükselten siyah-beyazlı takım, dün puan kaybeden Inter'den liderlik koltuğunu devraldı. Juventus, Roma'yı yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

ROMA 4'ÜNCÜ YENİLGİSİNİ ALDI

Roma ise ligde sahasında oynadığı son iki maçtan da yenilgiyle ayrıldı ve bu sezonki 4. yenilgisini alarak 35 puanla 5. sırada yer buldu.

DEMİRAL'IN SOL DİZİNDE BAĞ ZEDELENMESİ

Yaşanan bu anların ardından kulüp doktorlarının ilk belirlemelere göre Merih Demiral'ın sol dizinde bağ zedelenmesi tanısı koyduğu belirtildi. Detaylı testlerin ardından resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi.

MERT ÇETİN MAÇTA GÖREV ALAMADI

Diğer yandan, Roma kadrosundaki bir diğer milli futbolcu Mert Çetin, yedek kulübesinde olmasına rağmen bu maçta görev almadı.

YUSUF YAZICI TRİBÜNDEYDİ

Bu arada, karşılaşmayı Fransa'nın Lille takımında forma giyen ancak sakatlığı sebebiyle Roma'da tedavi gören milli oyuncu Yusuf Yazıcı da tribünden takip etti.